Жидкая линза заменит мультисистемы датчиков в смартфонах

Для того чтобы расширить возможности видеокамер в смартфонах, обычно используют по три или четыре датчика в основном блоке. Но эта система вскоре будет признана устаревшей, говорят эксперты.

На смену мультидатчикам придет единственная жидкая линза. Данное изобретение сделано в Китае. Так называемая жидкая линза способна мгновенно менять фокусное расстояние под воздействием электрического тока.

Подавая большее или меньшее напряжение, вы просто меняете форму самой линзы. Таким образом, меняется и фокусное расстояние объектива. Вывод: множество датчиков больше устанавливать не нужно. Устройство настолько миниатюрное и легкое, что отлично подходит для смартфонов и других мобильных гаджетов.