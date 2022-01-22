 

Жидкая линза заменит мультисистемы датчиков в смартфонах

22.01.2022, 2:52, Новости дня
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Для того чтобы расширить возможности видеокамер в смартфонах, обычно используют по три или четыре датчика в основном блоке. Но эта система вскоре будет признана устаревшей, говорят эксперты.

На смену мультидатчикам придет единственная жидкая линза. Данное изобретение сделано в Китае. Так называемая жидкая линза способна мгновенно менять фокусное расстояние под воздействием электрического тока.

Подавая большее или меньшее напряжение, вы просто меняете форму самой линзы. Таким образом, меняется и фокусное расстояние объектива. Вывод: множество датчиков больше устанавливать не нужно. Устройство настолько миниатюрное и легкое, что отлично подходит для смартфонов и других мобильных гаджетов.



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