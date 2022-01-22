Владельцы iPhone 13 жалуются на проблему «розового экрана»

В сети появились жалобы от владельцев новых «яблочных» смартфонов. Они нарекают на появления «розового экрана».

Как сообщают источники, проблему не удается решить ни обычной перезагрузкой, ни сбросом до заводских настоек устройства. Также стало известно о том, что данная проблема методически проявляется только на китайской территории.

Представители Apple уже отреагировали на эти сообщения. Они утверждают, что проблема не связана с какими-либо аппаратными сбоями. Вероятно, нужно просто обновить программное обеспечение, говорят представители Apple. Не исключено, что «розовы экран» появляется в результате несовместимости некоторых мобильных приложений с операционной системой.