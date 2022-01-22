Планшеты Galaxy Tab S8 Ultra вот-вот начнут продавать в Европе

Отметим, что корейская компания Samsung только успела опубликовать изображения новых флагманских планшетов Galaxy Tab S8, а подробная информация о них уже появилась на европейских страницах глобального интернет-магазина Amazon.

В частности, они уже в качестве грядущего предложения описаны на итальянских и французских ресурсах онлайн-продавца Amazon.

Там указано, что планшеты выйдет на рынок без сотового модуля. Объем основного накопителя в них составит 128 Гб. А базовая цена для флагмана установлена на уровне 961 евро. Кроме того, модель Galaxy Tab S8 Ultra с доступом к сети через Wi-Fi оценена почти в 1160 евро, а с поддержкой 5G планшет обойдется покупателю четь более, чем в 1300 евро.