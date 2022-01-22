Компания Xiaomi представила флешки по 15 долларов

Новые флешки, которые можно подсоединять как к компьютерам, так и к смартфонам, представили в китайской компании Xiaomi. Переносные карманные накопители соединяются с портами USB-A и USB-C, уточняют представители компании-производителя.

Объем памяти во флешках составляет 64 или 128 Гб. На самом деле, это примерно столько же, сколько в основных накопителях недорогих смартфонов.

Накопитель меньшей емкости обойдется покупателю всего в 15 американских долларов. А тот, у которого 128 Гб, оценен производителем в 27 долларов. По словам экспертов, флешки отлично работают с любыми операционными системами, поддержка которых на сегодня обеспечена их разработчиками. Скорость чтения составляет 150 Мб/с.