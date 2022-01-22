 

Встреча Блинкена с Лавровым и военная помощь Украине. Главное за день

22.01.2022, 2:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военная помощь Украине

Соединенные Штаты планируют передать Украине вертолеты Ми-17 на фоне возможного вторжения РФ. Конкретная дата, когда Штаты планируют отправить вертолеты, пока не названа.

Кроме того, шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу – госпрограмме Штатов, по которой они поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие.

Также о предоставлении помощи заявили Литва, Латвия и Эстония. Литва и Латвия поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а Эстония – противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Встреча Блинкена и Лаврова

В Женеве прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По ее итогам Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, Лавров – что ждет ответа по “гарантиям безопасности”.

Также Блинкен отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния.

Ивано-Франковская область переходит в “красную” зону

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с 24 января перевести Ивано-Франковскую область в “красную” зону карантина. В области превышены три индикаторных показателя, определенные в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

Режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

Задержанного в Италии по запросу Российской Федерации украинского режиссера Евгения Лавренчука перевели из следственного изолятора под домашний арест. Мать режиссера сообщила, что ей удалось пообщаться с сыном. По ее словам, он “в бодром настроении”, жалоб на здоровье нет.

Украина утвердила состав сборной на Олимпиаду

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / В РФ провели более 25 млн тестов на коронавирус

08.12 / Ташева: В Крыму хотят забирать оставленное жилье – это вписывается в логику оккупанта по давлению на граждан Украины

04.08 / «Загадочная смерть» – корреспондент CNN побывал на месте гибели белорусского диссидента в киевском парке

16.07 / “Думаю, это неправильно”. Арахамия прокомментировал возможное участие Виктора Ляшко в выборах мэра Киева

04.04 / Украинские военные провели учения на границе с Крымом

12.02 / Ветеринары проверили окрашенных в зеленый цвет собак в Подмосковье

30.06 / Давшая показания на Серебренникова экс-главбух признана виновной в хищениях

10.08 / Камчатский депутат признался в случайном убийстве человека

26.06 / «Играет в историка». Германским учёным прислали статью Путина

19.08 / Independent – безработица среди этнических меньшинств в Великобритании растёт в три раза быстрее, чем среди белых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика