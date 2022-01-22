 

ФМБА подало заявку на регистрацию препарата от COVID «МИР-19»

22.01.2022, 2:24, Новости дня
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ подало заявку в Минздрав на применение лекарства от коронавирусной инфекции «Мир-19» в амбулаторных условиях, сообщили в пресс-службе агентства.

«Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав РФ досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19» для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах.

Напомним, Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».



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