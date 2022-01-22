 

Госспецсвязь Украины создала мессенджер «Розмова»

22.01.2022, 2:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинским военным могут предложить разработанный на Украине мессенджер «Розмова», сообщил глава госспецсвязи страны Юрий Щиголь.

Щиголь рассказал Forbes Ukraine, что «команда госспецсвязи тестирует собственный мессенджер», который создали «своими силами программисты из разных регионов». Мессенджер «проверят на уровень защищенности», после чего будет принято решение, стоит ли предлагать его военным. 

Как отметил глава ведомства, сейчас «украинским военным не рекомендуют пользоваться социальными сетями вроде WhatsApp или Telegram». Предлагается пользоваться швейцарским мессенджером Threema, но «это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения скачивает». Щиголь пояснил, что «заставлять военных пользоваться иностранной программой, несертифицированной на Украине, нельзя», передает ТАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Видео: Поляки выбрали русофобию

30.03 / Московские водители стали в два раза чаще уступать пешеходам

04.12 / В Челябинске разработан инновационный материал для очистки сточных вод

06.03 / В Великобритании обнаружили новый вызывающий беспокойство штамм коронавируса

19.10 / Нацбанк снизил курс гривны к евро

07.11 / Товарооборот РФ и Китая за десять месяцев вырос на 31%

15.08 / Белорусский шоумен Дудинский: Россия – это здоровый, вечно пьяный бугай-сосед, ты не пойдешь бить ему морду

07.01 / Spiegel – спустя год после штурма Капитолия более 40% американцев не верят в легитимность избрания Байдена

06.12 / Поисковые отряды «ЛизаАлерт» объединили свыше 30 тыс. человек

18.11 / В Раде снова задымился пульт для голосования одного из нардепов. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика