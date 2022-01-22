Госспецсвязь Украины создала мессенджер «Розмова»

Украинским военным могут предложить разработанный на Украине мессенджер «Розмова», сообщил глава госспецсвязи страны Юрий Щиголь.

Щиголь рассказал Forbes Ukraine, что «команда госспецсвязи тестирует собственный мессенджер», который создали «своими силами программисты из разных регионов». Мессенджер «проверят на уровень защищенности», после чего будет принято решение, стоит ли предлагать его военным.

Как отметил глава ведомства, сейчас «украинским военным не рекомендуют пользоваться социальными сетями вроде WhatsApp или Telegram». Предлагается пользоваться швейцарским мессенджером Threema, но «это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения скачивает». Щиголь пояснил, что «заставлять военных пользоваться иностранной программой, несертифицированной на Украине, нельзя», передает ТАСС.