В Нью-Йорке демонтировали статую экс-президента США Теодора Рузвельта

Она стояла на территории музея естественной истории с 1940 года.

В Нью-Йорке демонтировали конную статую 26-ого президента США Теодора Рузвельта. Она стояла на территории Американского музея естественной истории более 80 лет. Об этом сообщает CNN.

Установленная в 1940 году скульптурная композиция изображает Рузвельта верхом на коне вместе с идущим рядом представителем коренного населения Северной Америки и африканцем.

Представитель музея рассказал CNN, что демонтаж проводился вместе со «специалистами по сохранению исторического наследия».

Решение о демонтаже памятника было принято в июне 2020 года после протестов, последовавших за убийством полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда. В музее тогда заявили, что «сама статуя олицетворяет расовую иерархию, которую представители общественности уже давно находят тревожной».

Статую перенесут и установят в президентской библиотеке Рузвельта — музее, посвященном экс-президенту.

Это уже не первый памятник, который демонтируют на фоне протестов 2020 года в США. Всего в стране уже перенесли или планируют перенести более ста монументов, которые так или иначе связаны с временами рабства, расовой дискриминации и сегрегации.

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