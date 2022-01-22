 

Китайцы обещают свой космический интернет в 5 раз быстрее, чем Starlink

22.01.2022, 2:06, Новости дня
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Китайские специалисты обещают, что создадут свой спутниковый интернет таким образом, то он будет работать в пять раз быстрее, чем обещанная скорость Starlink.

Китай также намерен догнать Илона Маска или, по крайней мере, ненамного отставать от него по срокам внедрения своей спутниковой системы интернет-соединения. Кстати, первая партия спутников в КНР уже отправлена в космос.

Китайская система получит название GalaxySpace. Заявленная скорость передачи данных составляет 500 Мбит в секунду. Также китайцы обещают, что им достаточно будет и меньшего количества спутников, чем в Starlink. Со своей стороны, Илон Маск уже пообещал, что вскоре перейдет на стандарт 6G, тогда как все остальные продолжат существовать в 5G.



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