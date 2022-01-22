 

Через два года Google выпустит очки с дополненной реальностью

22.01.2022, 2:06, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, инженеры из американской компании Google уже приступили к разработке новой модели умных очков с дополненной реальностью. Гаджет планируют представить в 2024 году.

По сообщению инсайдеров, новая модель умных очков будет предназначена для работы с метавселенными. Также устройство сможет взаимодействовать с аналогичными смарт-очками других известных производителей того же уровня.

Ранее Google представил прототип, внешне похожий на очки для лыжников. Разработчик планирует использовать в устройстве чипы собственного производства, что устранит в будущем такую проблему, как остановка выпуска устройств из-за нехватки комплектующих.



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