Через два года Google выпустит очки с дополненной реальностью

Как стало известно из достоверных источников, инженеры из американской компании Google уже приступили к разработке новой модели умных очков с дополненной реальностью. Гаджет планируют представить в 2024 году.

По сообщению инсайдеров, новая модель умных очков будет предназначена для работы с метавселенными. Также устройство сможет взаимодействовать с аналогичными смарт-очками других известных производителей того же уровня.

Ранее Google представил прототип, внешне похожий на очки для лыжников. Разработчик планирует использовать в устройстве чипы собственного производства, что устранит в будущем такую проблему, как остановка выпуска устройств из-за нехватки комплектующих.