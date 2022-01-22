 

В Швейцарии робота научили ходить по горам

22.01.2022, 2:06, Новости дня
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Ученые из швейцарской технической школы в Цюрихе показали свою новую разработку. Речь идет об автономном роботе, который самостоятельно может прогуливаться в горной местности.

Машина получила название ANYmal. Особенность робота состоит в том, что передвигаться по горным склонам, как и по любой пересеченной местности он может с достаточно большой скоростью.

Например, робот быстро поднялся на гору, высота которой составляет более одной тысячи метров. На этом маршруте он даже обогнал на 4 минуты человека. Но самое главное, что робот, несмотря на многочисленные препятствия, ни разу не потерял равновесие, не свалился со склона. Также у него не сел аккумулятор, и он сумел легко возвратиться обратно.



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