В Швейцарии робота научили ходить по горам

Ученые из швейцарской технической школы в Цюрихе показали свою новую разработку. Речь идет об автономном роботе, который самостоятельно может прогуливаться в горной местности.

Машина получила название ANYmal. Особенность робота состоит в том, что передвигаться по горным склонам, как и по любой пересеченной местности он может с достаточно большой скоростью.

Например, робот быстро поднялся на гору, высота которой составляет более одной тысячи метров. На этом маршруте он даже обогнал на 4 минуты человека. Но самое главное, что робот, несмотря на многочисленные препятствия, ни разу не потерял равновесие, не свалился со склона. Также у него не сел аккумулятор, и он сумел легко возвратиться обратно.