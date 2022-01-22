В Минздраве рассказали, когда ждать в Украине пика текущей волны COVID-19

“Пик этой волны эпидемии в Украине возможен в середине февраля. Но спрогнозировать с точностью до дня пока сложно, – сказал Ляшко. – Мы рассчитываем, что пик коронавируса придется, плюс-минус, на середину февраля”.

Глава Минздрава отметил, что текущая волна COVID-19 двигается с запада на восток. С большой вероятностью она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”, добавил Ляшко.

По его словам, в скором времени в “красную” зону эпидопасности могут войти Ровенская и Черновицкая области, предпосылки имеются также у Львовской области.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января 2022 года в Украине подтвердили почти 3,82 млн случаев COVID-19 (20 156 – за последние сутки), умерло около 99 тыс. человек.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. “Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся”, – сказал он.

Ляшко заявил 20 января, что в Украине началась вспышка СOVID-19. Он говорил, что ее эпицентром есть Западная Украина.

С 24 января в “красную” зону карантина переходит Ивано-Франковская область.

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