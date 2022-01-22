Артемий Лебедев назвал «Спутник V» победителем в международной гонке вакцин

«В результате всех гонок вакцин оказалось, что «Спутник V» – самая удачная, надежная, комфортная и массовая вакцина из всех на сегодняшний день», – сообщил в своем ролике на YouTube блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Так он прокомментировал поднятые в блогосфере споры о вакцинном туризме.

С каждым днем «Спутник V» доказывает право на победу в мировой гонке вакцин, считает блогер и дизайнер Артемий Лебедев. «Кроме того, по счастливому стечению обстоятельств, она еще и первая в мире зарегистрированная вакцина от ковида», – добавляет он.

«К сожалению, мир устроен таким образом: чтобы поставить себе «Спутник V», нужно ехать в Россию или в одну из 53 стран, которые его одобрили. Европа пока не признает «Спутник». Понятно, что им не хочется такого «жирного» конкурента запускать на свой рынок. И понятно, что этот вопрос абсолютно политический», – сказал блогер.

«Если у тебя в мире такое случилось: самолеты не летают, экономика сломалась, люди устраивают домашнее насилие, выращивают депрессию, – ну так разреши «Спутник»! Ведь это то, что позволит тебе нормально жить. Нет, они сидят и говорят: «Мы не все бумаги до конца почитали, извините», – добавил Лебедев. По мнению блогера, в день, когда все страны признают «Спутник V», РФ должна будет признать все западные вакцины и «ставить их у себя всем желающим».

Лебедев высказался о «Спутнике V» после того, как заметил на иностранном форуме Reddit пост, в комментариях к которому участники обсуждают вакцинный туризм. Напомним, что еще в июне прошлого года президент Владимир Путин дал Кабмину поручение проработать вопрос об организации в стране вакцинации для иностранцев: «Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса».

В эту пятницу в Кремле выразили надежду, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает «Спутник V» в «обозримой перспективе». РФ работает с ВОЗ над этим вопросом, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Эффективность «Спутника V» против «омикрона» доказана, и она очевидна», – констатировал он.

Накануне Институт Спалланцани в Италии опубликовал итоги исследования, в котором сравнивается эффективность различных вакцин от COVID-19 относительно омикрон-штамма. «Спутник V» оказался вдвое результативнее вакцины Pfizer, заявили ученые.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эффективность «Спутника» против «омикрона» составляет около 75%.