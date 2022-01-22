 

Лебедев с иронией отнесся к украинским санкциям

22.01.2022, 1:38, Новости дня
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Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение Украины ввести против него санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о персональных санкциях против Лебедева, передает РИА «Новости».

«Зая, теперь я могу спать спокойно», – сообщил в Telegram Лебедев, комментируя новость о пятилетних санкциях против него. Санкции, в частности, предусматривают «блокирование активов» и «предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».

Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента РФ на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.



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