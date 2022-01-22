 

Генсек ООН оценил вероятность «вторжения» РФ на Украину

22.01.2022, 1:38, Новости дня
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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» РФ на Украину не произойдет.

Гутерреша спросили, каким был бы его призыв к главе российского государства Владимиру Путину. Генсек ответил, что «не должно быть никакого военного вмешательства». По его словам, «дипломатия должна решать проблемы». Комментируя вероятность «вторжения», Гутерреш сказал: «Надеюсь, что это не произойдет. Я убежден, что это не произойдет и надеюсь, что окажусь прав».

Он также прокомментировал переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном. «Для меня главное, чтобы этот диалог привел к успешному разрешению, которое заключается в деэскалации и окончании этого кризиса. Это наша цель», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что РФ якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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