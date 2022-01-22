У Илона Маска начнут клинические испытания мозговых чипов

Еще одна высокотехнологическая компания Илона Маска – Neuralink – сообщает о старте клинических испытаний так называемых мозговых чипов уже на людях.

Речь идет о специальных миниатюрных электронных устройствах, которые можно вживлять человеку прямо в мозг. Основная задача таких чипов – обеспечить связь с принадлежащими человеку электронными устройствами.

Таким образом, в недалеком будущем появится реальная возможность управлять различными гаджетами одной только силой мысли, отмечают эксперты. На сегодня еще одной задачей разработчика является создание инвазивного интерфейса. Кроме того, эксперты говорят о том, что компания Илона Маска уже активно ищет добровольцев, которые будут участвовать в испытаниях.