 

У Илона Маска начнут клинические испытания мозговых чипов

22.01.2022, 1:22, Новости дня
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Еще одна высокотехнологическая компания Илона Маска – Neuralink – сообщает о старте клинических испытаний так называемых мозговых чипов уже на людях.

Речь идет о специальных миниатюрных электронных устройствах, которые можно вживлять человеку прямо в мозг. Основная задача таких чипов – обеспечить связь с принадлежащими человеку электронными устройствами.

Таким образом, в недалеком будущем появится реальная возможность управлять различными гаджетами одной только силой мысли, отмечают эксперты. На сегодня еще одной задачей разработчика является создание инвазивного интерфейса. Кроме того, эксперты говорят о том, что компания Илона Маска уже активно ищет добровольцев, которые будут участвовать в испытаниях.



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