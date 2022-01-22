В Linux выявили опасную уязвимость

Один из авторитетных специалистов в сфере кибербезрпасности заявил, что ему удалось обнаружить серьезную уязвимость в операционной системе Linux. Она проявляется в виртуальной файловой системе ОС, уточняет эксперт.

Если используется система, не поддерживающая интерфейс API, то на входе осуществляется очень слабая проверка, уточняет специалист.

Эксперт утверждает, что воспользоваться такой уязвимостью не очень сложно, а потому Linux можно считать опасным для работы с важной информацией. Якобы разработчик готовит пакет обновлений, который должен исправить ситуацию. Но такой патч все еще не готов для всех версий операционной системы. Впрочем, со временем, надо надеяться, уязвимость будет устранена.