 

В Linux выявили опасную уязвимость

22.01.2022, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из авторитетных специалистов в сфере кибербезрпасности заявил, что ему удалось обнаружить серьезную уязвимость в операционной системе Linux. Она проявляется в виртуальной файловой системе ОС, уточняет эксперт.

Если используется система, не поддерживающая интерфейс API, то на входе осуществляется очень слабая проверка, уточняет специалист.  

Эксперт утверждает, что воспользоваться такой уязвимостью не очень сложно, а потому Linux можно считать опасным для работы с важной информацией. Якобы разработчик готовит пакет обновлений, который должен исправить ситуацию. Но такой патч все еще не готов для всех версий операционной системы. Впрочем, со временем, надо надеяться, уязвимость будет устранена.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Россияне высказались о фильмах с гомосексуальными отношениями

26.01 / Первые Псы. Собаки Байдена переехали в Белый Дом

26.12 / Политика: ЕС добивается превращения РФ в Украину с помощью ВТО

16.12 / ABC – в поддержку союза с Австралией — политику США в регионе доверили дочери Кеннеди

13.08 / Против федеральной судьи в отставке возбудили дело о смертельном ДТП

24.10 / GT – к 70-летию Корейской войны Пекин напомнил США, что с китайским народом «шутки плохи»

19.12 / ГСЧС предупредила о гололедице на дорогах в большинстве областей Украины

09.02 / Кабмин Украины смягчил карантинные ограничения для массовых мероприятий

26.11 / Умер легендарный советский футболист Герман Зонин

09.12 / Вика из “НеАнгелов” показала, как проводит время на отдыхе в Дубае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика