Кадыров объяснил инцидент в Нижнем Новгороде с женой экс-судьи ВС Чечни

Полицейские из Чечни, якобы «похитившие» супругу бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде, действовали в рамках российского законодательства, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», – написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что женщину доставили в Грозный, где та попыталась сначала напасть на сотрудника полиции и «чуть не лишила его глаза». Таким поступком она уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», указал Кадыров.

«Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отметил руководитель региона.

Он пояснил, что один из сыновей Янгулбаевых прямо и открыто угрожает Кадырову, он заявляет, что «не простит» руководителю республики такое поведение. «Этим человеком займутся компетентные органы», – подчеркнул Кадыров.

Интересна и личность отца семейства Сайди Янгулбаева, он, по словам главы Чечни, «замарал судейскую репутацию» и «позорно сбежал из Грозного», но не лишен статуса судьи.

«Обращаюсь к Верховному суду РФ принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его», – написал Кадыров.

Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, якобы увезли на допрос жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Экс-судья проживает в Нижнем Новгороде. По словам адвоката, ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были люди в штатском и масках. Добронравова утверждает, что они представились оперативниками, однако не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с женой Янгулбаева похожа на фантастику, таким сообщениям в Кремле предпочитают верить только на основании доказательств.