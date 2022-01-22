 

Кадыров объяснил инцидент в Нижнем Новгороде с женой экс-судьи ВС Чечни

22.01.2022, 0:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейские из Чечни, якобы «похитившие» супругу бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде, действовали в рамках российского законодательства, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», – написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что женщину доставили в Грозный, где та попыталась сначала напасть на сотрудника полиции и «чуть не лишила его глаза». Таким поступком она уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», указал Кадыров.

«Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отметил руководитель региона.

Он пояснил, что один из сыновей Янгулбаевых прямо и открыто угрожает Кадырову, он заявляет, что «не простит» руководителю республики такое поведение. «Этим человеком займутся компетентные органы», – подчеркнул Кадыров.

Интересна и личность отца семейства Сайди Янгулбаева, он, по словам главы Чечни, «замарал судейскую репутацию» и «позорно сбежал из Грозного», но не лишен статуса судьи.

«Обращаюсь к Верховному суду РФ принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его», – написал Кадыров.

Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, якобы увезли на допрос жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Экс-судья проживает в Нижнем Новгороде. По словам адвоката, ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были люди в штатском и масках. Добронравова утверждает, что они представились оперативниками, однако не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с женой Янгулбаева похожа на фантастику, таким сообщениям в Кремле предпочитают верить только на основании доказательств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Компания Redmi представила 50-дюймовый телевизор серии Smart TV X 2022

20.07 / ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели

21.08 / Российские военные призвали Турцию остановить насилие в Сирии

06.07 / Ученые призвали ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

02.01 / В Якутии в вечной мерзлоте нашли шерстистого носорога

16.08 / Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты

15.08 / Афганский маршал после захвата талибами Мазари-Шарифа бежал из страны

02.07 / Харламов высмеял слухи о причинах развода с Асмус

21.08 / В оккупированном Крыму запустили в небо флаг Украины. Видео

30.07 / Эксперт: С точки зрения официального Минска, выборы – это ЧП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика