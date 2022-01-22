 

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против России

22.01.2022, 0:54, Новости дня
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Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против российских граждан и компаний вводится в действие, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.

В частности, в санкционный список включены компании «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», АО «Страховая бизнес группа», передает ТАСС.

Кроме того, санкции вводятся против постпреда президента РФ на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, а также ряда других лиц. Срок действия ограничений – «пять лет», передает РИА «Новости».

Также под санкции попал ряд российских судей, крымских чиновников и правоохранителей. Санкции введены и против граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH: Геральда Кригера, Александера Отта, Вольфа Дитера Прикса, Маркуса Проснига, Бенджамина Шмидта, Каролин Шмидбаур-Фольк.

В конце декабря Киев ввел санкции в отношении нынешних крымских властей, а также лиц, причастных к строительству Крымского моста и «отчуждению» собственности так называемой Православной церкви Украины в Крыму.



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