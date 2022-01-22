 

«Не хватает голых женщин из стены»

22.01.2022, 0:40, Разное
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Команда Навального опубликовала десятки новых снимков из «дворца Путина».

Соратники Алексея Навального спустя год после выхода своего знакового расследования о дворце под Геленджиком, приписываемом президенту РФ Владимиру Путину, опубликовали новые данные. Несколько десятков, как они уверяют, реальных снимков внутреннего убранства и фасадов этого комплекса зданий. Так они ответили на обвинения федеральных каналов в том, что расследователи из команды Навального «придумали» роскошные интерьеры дворца и представили только компьютерную графику в качестве доказательств. Изначально в расследовании действительно фигурировали в основном 3D-модели дворца, основанные на добытых командой Навального подробных чертежах, в которых были указаны артикулы мебели и расположение конструкций. Теперь же они представили аудитории реальные снимки для сравнения. Правда, откуда команда Навального получила эти фото — неизвестно. Оказалось, что 3D-модели почти полностью повторяют комнаты дворца. Различий не так много — над бассейном, например, свисают фигуры голых женщин, которые изначально в чертежах не учли; домашний театр весь отделан деревом, что смотрится более мрачно, чем в версии из расследования, а домашний стриптиз-клуб оказался куда скромнее. Ну и, конечно, по всему дворцу теперь красуются двуглавые орлы — такого количества гербов никто из расследователей изначально не учитывал.

Фотография интерьера театра. Скриншот:  Алексей Навальный / YouTube

Фотография интерьера. Скриншот:  Алексей Навальный / YouTube

Фотография интерьера. Скриншот:  Алексей Навальный / YouTube

Интерьер бассейна. Скриншот:  Алексей Навальный / YouTube

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Фотография интерьера спальни. Скриншот:  Алексей Навальный / YouTube

Интерьер ванной. Скриншот:  Алексей Навальный / YouTube

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Источник: Новая газета



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