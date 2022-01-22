Аваков – украинским политикам: Надо набраться духа, бросить обиды и обидки и поработать немножко на страну

“Не надо объединяться вокруг президента [Владимира] Зеленского, президента [Петра] Порошенко. Надо объединяться вокруг Украины. И в этих условиях не может быть оппозиционности. Я готов помочь президенту Зеленскому. Порошенко готов помочь президенту Зеленскому. [Экс-премьер Арсений] Яценюк готов помочь президенту Зеленскому, [экс-глава парламента Дмитрий] Разумков готов помочь президенту Зеленскому. Надо только набраться духа, сесть всем за стол, бросить обиды и обидки и поработать немножко на страну”, – считает Аваков.

Бывший глава МВД уверен, что подобное поведение украинской власти замотивирует Запад сильнее помогать Украине в борьбе с агрессией РФ.

“И когда посмотрят на такое наше поведение, то Запад будет реагировать еще более ответственно. И оружие получим, и финансовую поддержку получим. Только мы должны быть взрослыми”, – подчеркнул он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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