 

Эксперт: Дипломатам на переговорах с США даны предельно жесткие инструкции

22.01.2022, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны невозможно», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, говоря о переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности.

«Ажиотаж в связи со встречей Лаврова и Байдена объясним – дело не только в информационной раскрутке, но и в сильно задранных вверх ставках. В такой ситуации любой контакт вызывает особый интерес. Однако по существу перегревать ожидания не надо», – пишет Лукьянов в публикации Telegram-канала «Россия в глобальной политике».

По его словам, стороны, особенно российская, находятся на траектории эскалации. «Дипломатам даны предельно жёсткие инструкции – от заявленной публично позиции не отступать ни на йоту. Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны (НАТО – её ядро) невозможно, нужна новая», – говорит эксперт. 

Он считает, что это амбициозная задача:«Как добиться её без войны – вопрос открытый, такого опыта по сути нет. Так что накал неизбежно будет изрядный. Включая силовые демонстрации». Причём, полагает Лукьянов, они будут совершенно необязательно вокруг или внутри Украины.

«Президент Путин в таких вопросах не любит банальностей. А реальный разговор, где есть пространство для лавирования и повестка шире, чем сейчас говорится, в идеале начнётся после следующей экскалации и для снижения напряжённости. Но чтобы он начался, эскалация должна быть убедительной, – рассуждает эксперт. – Получиться может по-разному, но в нынешней уже ситуации представить себе чьё-то отступление практически невозможно».

Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».

Позже Лавров заявил, что он четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь серьезные последствия.

МИД России в конце декабря опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Гончаренко: Членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в “зеленой” энергетике

17.05 / Зеленский поручил вернуть украинцев, застрявших в Непале

15.01 / Клуб Лидеров РФ «Эльбрус» запустил обучающий проект для губернаторов

07.05 / Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: Не наследникам фашизма меня судить

24.08 / В Германии предсказали победу РФ в битве за «Северный поток – 2»

24.02 / Ромни выразил уверенность в поддержке Трампа Республиканской партией США

16.02 / “Пересмотрели TikTok” – Две школьницы выпили по 40 таблеток “Дротаверина”, одна погибла

01.11 / “Просим граждан проявить терпение”. Посольство США в Тбилиси прокомментировало парламентские выборы в Грузии

25.09 / Страны Балтии расширят санкционный список против белорусских чиновников

26.08 / Эксперт объяснил, почему РФ не должна вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика