Эксперт: Дипломатам на переговорах с США даны предельно жесткие инструкции

«Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны невозможно», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, говоря о переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности.

«Ажиотаж в связи со встречей Лаврова и Байдена объясним – дело не только в информационной раскрутке, но и в сильно задранных вверх ставках. В такой ситуации любой контакт вызывает особый интерес. Однако по существу перегревать ожидания не надо», – пишет Лукьянов в публикации Telegram-канала «Россия в глобальной политике».

По его словам, стороны, особенно российская, находятся на траектории эскалации. «Дипломатам даны предельно жёсткие инструкции – от заявленной публично позиции не отступать ни на йоту. Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны (НАТО – её ядро) невозможно, нужна новая», – говорит эксперт.

Он считает, что это амбициозная задача:«Как добиться её без войны – вопрос открытый, такого опыта по сути нет. Так что накал неизбежно будет изрядный. Включая силовые демонстрации». Причём, полагает Лукьянов, они будут совершенно необязательно вокруг или внутри Украины.

«Президент Путин в таких вопросах не любит банальностей. А реальный разговор, где есть пространство для лавирования и повестка шире, чем сейчас говорится, в идеале начнётся после следующей экскалации и для снижения напряжённости. Но чтобы он начался, эскалация должна быть убедительной, – рассуждает эксперт. – Получиться может по-разному, но в нынешней уже ситуации представить себе чьё-то отступление практически невозможно».

Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».

Позже Лавров заявил, что он четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь серьезные последствия.

МИД России в конце декабря опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.