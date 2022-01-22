 

Германия запретила Эстонии передать Украине выпущенные в ГДР гаубицы

22.01.2022, 0:08, Новости дня
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Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение, сообщили СМИ со ссылкой на представителей властей Германии и Эстонии.

Wall Street Journal пишет, что эта ситуация указывает на проблемы в попытках США и Европы выработать единую позицию по ситуации вокруг Украины, передает «Интерфакс».

Тем временем глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что не Германии критиковать другие страны, если те «готовы поставлять оборонительные вооружения» Украине. Однако сама она «не считает реалистичным, что такими поставками возможно изменить военный дисбаланс», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Напомним, Эстония попросила у Германии разрешения передать Украине выпущенные в ГДР гаубицы Д-30. Военный эксперт Андрей Фролов указывал, что размещать 122-миллиметровые гаубицы около линии фронта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти страны не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Тем временем США разрешили странам Балтии передать Украине Javelin и Stinger.



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