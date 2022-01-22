 

Власти Байконура решили отменить повышенный уровень террористической опасности

22.01.2022, 0:08, Новости дня
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Глава администрации города Байконур в Казахстане Константин Бусыгин намерен отменить повышенный уровень террористической опасности, сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в Telegram, что «в городе Байконур и на космодроме все спокойно». Бусыгин собирается «в понедельник отменить введенный ранее «синий» уровень террористической опасности». Рогозин выразил надежду на то, что «перед первым в этом году космическим пуском», который должен состояться в феврале, «Байконур сумеет сохранить в Казахстане статус региона безопасности и межнационального мира».

19 января сообщалось, что в городе Байконур возникла угроза теракта, в связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности. Повышенный уровень был введен с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.



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