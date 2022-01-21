 

На корреспондентов «Новой газеты» напали в больнице Сургута

21.01.2022, 23:56, Разное
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Они снимали там репортаж о самоубийствах среди медперсонала.

Заместитель главврача Сургутской клинической травматологической больницы Андрей Матвеев напал на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана, когда они пришли туда ради репортажа о самоубийствах среди медперсонала этого медучреждения. Об этом сообщают сами корреспонденты.

Журналисты стояли возле местного отделения анестезиологии и попросили у проходящего мимо мужчины в белом халате комментарий по поводу гибели двоих медсестер отделения, покончивших с собой в конце 2021 года.

Мужчина молча ушел, но через некоторое время вернулся и напал на фотокорреспондента Ардена Аркмана. Врач повалил журналиста на землю и попытался разбить камеру, а позже переключился на журналистку Изольду Дробину.

«Я попыталась отвести назад его правую руку, которой он бил Ардена. В итоге он оставил лежащего на земле Ардена и «подарил» свое внимание мне», — рассказала Дробина.

В итоге камера фотографа частично повреждена. Дробину врач ударил в скулу.

На момент публикации новости на место приехала полиция. Правоохранители приняли заявление от журналистов.

При этом медосвидетельствование корреспондентам приходится проходить у подчиненных нападавшего Матвеева.

21 октября прошлого года 41-летняя медсестра Сургутской травматологической больницы Аяжан Ташмагабетова покончила с собой. Издание Znak.com со ссылкой на ее коллег писало, что Аяжан жаловалась на условия труда и длительные смены без коронавирусных надбавок. После этого, по словам коллег, руководство больницы начали травлю медсестры.

За Ташмагабетову заступалась 49-летняя медсестра Ираида Петрова. Она покончила с собой в декабре. По факту гибели Ташмагабетовой возбуждено дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК). По факту гибели Петровой Следственный комитет проводит проверку.

Источник: Новая газета



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