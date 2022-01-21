Мнение: О британских «девочках по объявлению»… И где?!!

Послушайте, но ведь это уже действительно уровень дна, даже «днища»! Насколько безмозглым политиком нужно быть, чтобы на голубом глазу заявлять такое? Просто поразительно, насколько по-дилетантски сейчас вершится глобальная #политика, если в кругу «лиц принимающих решения» находятся такие вот наивные девочки-министры, чьи знания, эрудиция и кругозор даже хуже, чем у подростков, зависающих в гаджетах и потому книг не читающих. Страшно становится за судьбы мира…

И ведь никто её за язык не тянул! Всё сама…

Вторжение в Украину затянет Россию в «ужасное болото», в котором она завязнет, как в Афганистане или Чечне, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Кремль «не усвоил уроков истории», заявила она, выступая в сиднейском Lowy Institute. По словам министра, военная операция, если она начнётся, станет «огромной стратегической ошибкой» президента РФ Владимира Путина, а её итогом будет потеря человеческих жизней, сопоставимая по масштабам с числом жертв советско-афганской войны и конфликта в Чечне.

Вроде бы «по должности» министр иностранных дел просто обязан хотя бы немного знать историю как своей страны, так и основных геополитических союзников и соперников. Тем более, что ко многим её страницам Соединённое Королевство имеет весьма прямое отношение, причём в роли не всегда благовидной.

Возьмём, к примеру, упомянутый Лиззи Афганистан. Тут, как говорит русская пословица, «чья бы корова мычала». Британская Империя трижды воевала в Афганистане — и трижды была бита. Первая англо-афганская война обошлась Великобритании в более чем 18 тыс. жизней, 25 млн фунтов стерлингов потерь и в значительной мере подорвала престиж английской армии. Вторая англо-афганская война формально считается более успешной для империи, поскольку в Кабуле появилось марионеточное проанглийское «правительство». Однако всего через год около 100 тыс. афганцев развернули против Великобритании партизанскую войну. Несмотря на отдельные победы, англичане так и не смогли взять страну под свой контроль. Третья англо-афганская война, уже в XX веке, как и две предыдущих, начиналась с военной британской победы, но закончилась массовым дезертирством британских военных. В итоге Лондон был вынужден пойти на уступки Кабулу и признать независимость Афганистана.

К слову, #СССР в Афганистане не столько воевал, сколько строил — дороги, тоннели, заводы, электростанции. Советские войска по итогам международных договорённостей в Женеве покинули страну организованно и в боевом порядке, провожаемые цветами и объятьями местных жителей. А после ухода в Кабуле осталась дееспособное правительство, ещё несколько лет поддерживавшее в стране адекватный порядок, несмотря на все усилия английской и американской разведок свергнуть не устраивавший их режим. Можно сравнить это с паническим бегством американцев и их союзников-англичан из Афганистана в прошлом году. Кстати, по информации английской же газеты, покидая страну, британский спецназ переоделся в женские платья.

Что касается Чечни… Даже если не вспоминать о неприглядной роли английских спецслужб в поддержке чеченского сепаратизма и поставках оружия всяким басаевым и хаттабам через своих «прокси» на Ближнем Востоке, остаётся простой вопрос. Где же там провал России? Чечня стала полноправным и полноценным регионом, даже не помышляет о сепаратизме и её лидеры демонстрируют всяческую лояльность Кремлю. Более того, вопреки стереотипам, Чеченская республика не является крупнейшим получателем трансфертов из российского бюджета — ни по абсолютным, ни по душевым показателям. Остаётся догадываться, где же, в каком месте собственного региона #Россия «увязла»?

И если люди с таким уровнем незнания берутся решать вопросы глобальной политики…

Каких ещё дров они способны наломать?

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