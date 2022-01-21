Шлосберг о предложении КПРФ о признании боевиков “ЛДНР”: Выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента

Такое мнение в программе “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” выразил российский оппозиционный политик и правозащитник Лев Шлосберг.

“И пока переговоры не состоялись, никакой документ от фракции КПРФ никуда не подавался… Таким образом, это выдвижение на арену больших международных разговоров еще одного аргумента… Ввести войска в Украину, которая контролируется Украиной, [президент РФ Владимир] Путин сейчас не может… а попытаться поиграть с территорией, которая фактически удерживается Россией, – это получается возможным”, – сказал он.

По словам Шлосберга, самая большая угроза для Украины заключается “в фиксации отчуждения ОРДЛО”.

“Подготовка к политическому признанию государственной независимости “ДНР” и “ЛНР” – это подготовка к их другому государственному статусу, в чем-то похожем на статус Абхазии и Южной Осетии. Когда нахождение на этой территории российских войск объявляется делом этих псевдогосударств. Когда это уже не предмет переговоров с Украиной, а предмет переговоров с этими самоназванными руководителями, самопровозглашенными государствами”, – отметил политик.

Для России, как подчеркнул Шлосберг, это “очень опасное действие”, потому что оно “полностью ликвидирует вторые Минские соглашения, на которых РФ настаивает”.

“Но совершенно очевидно, что Минские соглашения не реализованы. Ни один их пункт… не реализован. Они перестали быть для России… ограничивающим фактором в действии”, – резюмировал правозащитник.

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок “ЛНР” и “ДНР” опубликован на сайте Госдумы РФ 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали “обоснованным и морально оправданным” признание “ДНР” и “ЛНР”. По их мнению, признание боевиков “создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты” жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков “ЛДНР”. По его словам, “сегодня важно добиться более весомого решения” в требованиях РФ к США и НАТО по “гарантиям безопасности”.

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то “начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию”, подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

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