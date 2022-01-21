Ученые: Частое употребление кофе может спровоцировать панические атаки

Исследователи Американской академии медицины сообщили, что ненормированное лакомство кофе может вызвать панические атаки. Одним из побочных явлений напитка является его действие на нервные клетки.

Из информации специалистов известно, что при чрезмерном увлечении кофе может появляться тревожность и панические атаки. Напиток усиливает сердцебиение, потому всегда надо помнить, что его можно заменять чаем или водой.

Как пишет «ПолитЭксперт», Бертил Фредхольм, профессор, уточнил, что для возникновения тревоги человек должен пить каждый день несколько чашек напитка. После этого появится раздражение и общий психологический дискомфорт.

Невзирая на выводы экспертов нельзя забывать, что кофе помогает предотвращать формирование злокачественных опухолей в организме людей. Таким мнением поделился известный доктор Александр Мясников.

Источник: politexpert.net