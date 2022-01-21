 

В НАТО назвали неприемлемыми условия РФ по Болгарии и Румынии

21.01.2022, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Требование российской стороны о выводе войск Североатлантического альянса с территории Болгарии и Румынии неприемлемо для НАТО, сообщила официальный представитель организации Оана Лунгеску.

«Требования РФ разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», – сказала Лунгеску, передает ТАСС со ссылкой на Agence Fance-Presse.

Ранее МИД РФ заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, якобы превратит эти государства во «второсортных» членов альянса.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мишустин поручил представить доклад о ситуации на рынке труда

06.02 / В Москве создан детектор радиосигнала, работающий в терагерцевом диапазоне

14.09 / Малюська: Я изучил, как пишется заявление об отставке. Это дело совсем не простое

05.10 / Чешский премьер признался в покупке недвижимости во Франции через офшор

30.11 / Rzeczpospolita – если РФ нападёт, Украине придётся отбиваться в одиночку

04.05 / Супергерои без плащей: британские морпехи протестировали реактивные костюмы. Видео

09.01 / Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

05.10 / Facebook, Instagram и WhatsApp возобновили работу. Они были недоступны более шести часов

05.11 / Посол Британии на Украине посетила границу с Крымом

05.09 / МИД РФ заявил, что “Новичок” разработали на Западе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика