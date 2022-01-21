В НАТО назвали неприемлемыми условия РФ по Болгарии и Румынии

Требование российской стороны о выводе войск Североатлантического альянса с территории Болгарии и Румынии неприемлемо для НАТО, сообщила официальный представитель организации Оана Лунгеску.

«Требования РФ разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», – сказала Лунгеску, передает ТАСС со ссылкой на Agence Fance-Presse.

Ранее МИД РФ заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, якобы превратит эти государства во «второсортных» членов альянса.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».