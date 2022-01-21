 

Депутаты Сейма призвали запретить Наташе Королевой и Хабибу въезд в Литву

21.01.2022, 23:24, Новости дня
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Российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу (Хабибу Шарипову), которые собираются провести концерты в Литве, следует запретить въезд в страну, заявили депутаты Сейма.

Председатель комитета литовского парламента по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сообщил, что «с коллегой депутатом Витаутасом Юозапайтисом направили в МИД запрос об оценке будущих гастролей в Литве этих исполнителей». Подчеркивается, что прежде Королева и Хабиб выступали в Крыму. Политики требуют «объявить их нежелательными персонами в Литве». Касчюнас считает, что Королеву и Хабиба следует отнести к исполнителям, которые творят не свободно, а в угоду властям, передает ТАСС.

Напомним, Литва далеко не в первый раз выступает против российских музыкальных исполнителей. Так, в список нежелательных лиц в Литве был внесен Филипп Киркоров, так как певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».



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