 

Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке

21.01.2022, 23:24, Новости дня
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Как сообщил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».

Напомним, МИД РФ заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия РФ по Болгарии и Румынии.



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