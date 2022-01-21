«Это прямой призыв к войне»

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Почему сейчас?

Фото: Александр Река / ТАСС

Одиннадцать депутатов Государственной думы из фракции КПРФ — Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников и другие — внесли проект постановления Госдумы № 58243-8 «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В.Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

Это признание авторы обращения называют «обоснованным и морально оправданным», заявляя, что «за истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

А потому президенту предлагается «рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».

Что «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств».

Украинские власти при этом названы «прославляющими фашистов и их последователей».

Соглашусь с моим другом Львом Шлосбергом: этот проект идеально вписывается в военно-политическую доктрину Владимира Путина по отношению к Украине, изложенную им в июле в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», где, по сути, отрицаются политическая субъектность Украины, легитимность ее границ и право на полноценный государственный суверенитет. И является логичной частью публичной подготовки к военному вторжению РФ в Украину, предлагая обеспечить это вторжение политической поддержкой и прикрытием федерального парламента.

Иначе говоря, проект — это прямая подготовка к войне.

Да, хочется верить, что войны не случится и что перед нами лишь новый этап политической «психической атаки». Хотя концентрация пропагандистской ненависти в адрес Украины на кремлевских телеканалах и число воинственных заявлений в адрес некогда братской страны достигли опасного предела, за которым любая случайность может стать роковой и привести к необратимым последствиям. Это во-первых.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

А во-вторых, свою долю ответственности за эти заявления несут и те «властители демократических дум», которые перед осенними выборами в Госдуму призывали голосовать в соответствии с рекомендациями «умного голосования», то есть в подавляющем большинстве случаев — за кандидатов от КПРФ, а иногда — от «Справедливой России».

В списке поддержки «умного голосования» нетрудно найти одного из авторов указанного обращения к Путину — депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова.

А еще в этом списке — нынешние депутаты Госдумы от КПРФ: Александр Ющенко, Борис Иванюженков, Олег Смолин, Ольга Алимова, Валерий Рашкин, Денис Парфенов, Сергей Обухов…

Все они были инициаторами или поддержали при голосовании чудовищные законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», об «оскорблении чувств верующих», о запрете иностранного усыновления («закон Димы Яковлева»), об отказе от приоритета международного права, поддерживали или вносили другие репрессивные законы. И вносили закон об установке памятника Сталину и переименовании Волгограда в Сталинград.

Указанное обращение к Путину уже поддержал и лидер фракции «эсеров» Сергей Миронов. При этом целый ряд представителей его партии, в том числе нынешние депутаты Госдумы Алексей Чепа, Федот Тумусов, Олег Нилов, Валерий Гартунг, Анатолий Лисицын, Елена Драпеко, тоже были поддержаны «умным голосованием», хотя ранее вносили или голосовали за перечисленные выше законы.

Более того, Алексей Чепа был инициатором закона о лишении права избираться всех, кто хоть в чем-то поддерживал Алексея Навального и его структуры или «был причастен к деятельности экстремистских организаций»! Именно по этому закону к выборам был не допущен Лев Шлосберг и ряд других оппозиционных политиков, но это не помешало организаторам «умного голосования» включить его в список поддержки как якобы «альтернативу» единороссу.

Так вот, не стоит удивляться, что «умно» поддержанные депутаты, ранее голосовавшие в унисон с единороссами за репрессивные законы, теперь предлагают признать «независимыми» территории соседней страны, где был развязан поддержанный из РФ мятеж. Удивляться следовало бы, если они вели себя как-то иначе.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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