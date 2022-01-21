 

Мнение: Кто подсказал КПРФ инициативу о признании ДНР и ЛНР?

21.01.2022, 22:56, Разное
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Фракция КПРФ в Госдуме внесла на рассмотрение депутатов обращение к президенту России, в которой изложена просьба признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами.

И что удивительно, спикер парламента Вячеслва Володин уже успел заявить, что Госдума готова обсудить обращение, потому что этот документ «очень серьезный и ответственный». Володин считает, что будет правильно на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций и обсудить эту инициативу».

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что «такой тонкой и хрупкой материей» — инициативой о признании «ДНР» и «ЛНР» — не стоит «пытаться зарабатывать какие-то политические очки».

Для меня очевидно, что никакого признания ДНР и ЛНР планируется. Потому что это чревато чересчур серьезными последствиями. Украина, по всей видимости, тут же начнет военную операцию по восстановлению на Донбассе конституционного порядка. При этом, при активной поддержке Запада. Россия, понятное дело, не сможет остаться в роли наблюдателя. Ринется помогать Донбассу. При этом не наемниками, а армейскими подразделениями. В общем, начнется кровавая мясорубка.

Не думаю, что в Кремле нет специалистов, способных просчитать сценарии развития событий пусть не на 20-25 шагов вперед, но хотя бы на два-три шага. Поэтому-то и не сомневаюсь, что и признания ДНР с ЛНР не будет, и войны не будет. А вот разговоров и о признании и о войне будет все больше и больше. И мне интересно, кто подсказал-попросить КПРФ выступить с откровенно глупой инициативой? Ну не сами же они додумались выставить себя дураками, готовыми развязать большую войну в Европе? Или сами?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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