“49% – что пойдут, 50% – что не пойдут”. Яценюк оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину

“После сегодняшних переговоров я думаю, что градус [напряженности] на 1% упал. Моя оценка: вероятность российской агрессии составляет 50%. По состоянию на сегодняшний вечер: 49% – что пойдут, а 51% – что не пойдут”, – отметил Яценюк.

Также бывший премьер прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского от 19 января, в котором он призывал не паниковать.

“Зеленский обратился к народу Украины и сказал о том, что не надо паниковать. Вы знаете, действительно, паника – это сестра проигрыша, но безответственность – это сестра поражения. Я не знаю, кто пишет Зеленскому эти тексты. Все-таки 2,5 года в кабинете президента, скоро надо покидать кабинет… Но надо осознать, что это не шоу, что это реальная угроза, это страна, это судьба людей. Это историческая ответственность перед государством и перед миром”, – заявил политик.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—