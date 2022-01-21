США передадут Украине вертолеты Ми-17, предназначавшиеся Афганистану – Белый дом

“Мы также недавно сообщили Конгрессу, что планируем отправить вертолеты Ми-17”, – сказала она.

По словам Псаки, “США направили больше оборонительного вооружения в Украину, чем кто-либо в истории”.

“На прошлой неделе мы также обязались предоставить еще $600 млн на оборону. Всего с 2014 года помощь составляет $1,2 млрд. Кроме того, мы разрешили нашим партнерам и союзникам предоставлять Украине американское вооружение”, – отметила спикер Белого дома.

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Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал 22 ноября 2021 года, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы нападения со стороны России. Минобороны США настаивало на передаче Украине некоторого оборудования, которое ранее планировали отправить в Афганистан. В частности, российские вертолеты Ми-17.

В декабре Foreign Policy сообщал, что Украина просила США передать ей часть американского вооружения, которое предназначалось Афганистану до захвата там власти “Талибаном”.

17 января 2022 года издание Defence Blog написало, что США предоставят Украине шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Ожидается, что первая партия вертолетов будет доставлена в Украину уже этой весной.

Контекст:

Сообщения о военной помощи США звучат на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе. С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании войск РФ у границы Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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