 

Канада предложила Украине кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития

21.01.2022, 22:43, Новости дня
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“Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины”, — сказал Трюдо.

Премьер-министр сообщил, что Канада рассматривает также другие запросы о помощи от Украины, в том числе призывы расширить канадскую военную учебную миссию UNIFIER, предоставить оборонительное оружие и технику, ввести жесткие санкции против России.

О предоставлении Украине кредита сообщили на сайте правительства Канады.

“Сегодня достопочтенный Харджит Саджан, министр международного развития и министр, отвечающий за Тихоокеанское агентство экономического развития Канады, и достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявили, что Канада предложила предоставить кредит в размере до $120 млн правительству Украины, чтобы поддержать экономическую устойчивость страны и реформы управления”, – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Канаду за помощь.

“Приветствую решение Канады выделить $120 млн помощи Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами”, – написал он.

Welcome Canada’s decision to grant * 120 mln to support Ukraine. Strong Ukraine is the key to European security. Canada demonstrates once again the real devotion to the spirit of special partnership between our two [email protected] *

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2022

Контекст:

Канада не впервые кредитует Украину, сообщает CTV News. В 2014 и 2015 годах Украине было предоставлено в общей сложности $400 млн, и по состоянию на 2020 год они были погашены с процентами.

Канада последовательно поддерживает Киев в противодействии России с момента аннексии Крыма в 2014 году, включая предоставление нелетального военного оборудования и отправку ротаций из 200 военнослужащих канадских вооруженных сил каждые шесть месяцев для обучения украинских силовиков.

По данным “Радіо Свобода”, в пятерку стран, оказывающих Украине самую большую военную поддержку, включая и вооружение, входят США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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