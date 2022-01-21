Яценюк: Весь мир говорит, что Путин хочет напасть на Украину. Байден возглавляет фронт борьбы за Украину. Наш президент говорит, что все нормально

“Если [президент России Владимир] Путин отправил 100 тыс. войск на украинскую границу, снимает войска с Дальнего Востока, снимает “Искандеры” и отправляет их к Украине. Он же, наверное, их не проветрить пришел, не на экскурсию” – сказал он.

Экс-премьер также напомнил о переброске российских военных в Беларусь на учения.

“Если весь мир – президент США [Джо Байден], госсекретарь [США Энтони Блинкен], директор ЦРУ [Уильям Бернс], вся военная разведка, британцы – все говорят о том, что Россия хочет напасть. Британия поставляет вооружение, США дают разрешение балтийским странам, чтобы поставлять вооружение… Весь мир говорит: “Путин хочет напасть на Украину”. Байден возглавляет этот фронт борьбы за Украину. Наш президент говорит о том, что, в принципе, все нормально. Такая риторика есть только у одних, я прочитал только одного, кто написал, что “мы не нападем на Украину”. Это [глава МИД России Сергей] Лавров”, – говорит Яценюк.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский, комментируя обстановку, должен говорить не “о шашлыках”, а о том, что он собирается делать.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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