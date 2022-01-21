 

Экологи объяснили, какие обыденные действия людей убивают планету

21.01.2022, 22:38, Разное
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Специалисты сообщают, что из-за определенной деятельности людей ускорилось вымирание разных видов фауны и флоры. Жителям планеты нужно помнить, что исчезнуть может 20 тысяч видов растений и животных.
Специалисты спешат сообщить, что ежегодно в Китае изготавливают 80 млрд палочек для еды, для чего необходимо 20 миллионов деревьев. Именно из-за этого в Китае появилась проблема вырубки лесов.

К уменьшению рождаемости жителей моря ведет употребление противозачаточных препаратов. В них есть гормоны, которые не могут усвоиться организмом и поступают в канализационные стоки. Исследователи выяснили, что в местах, где такие отходы идут в реки, женских особей рыб больше, чем нужно в норме.

Также эксперты знают, что на окружение негативно влияет и антидепресант прозак, из-за которого гибнут птицы. Эксперты изучали количество компонента у дождевых червей, что оказалось в нормальном диапазоне. Далее червями кормили скворцов и смотрели за их поведенческими реакциями. Птицы утратили потребность в пище и увлечение противоположным полом.

Соломки для напитков тоже опасны для экологии. В Мировом океане это частый тип мусора. Изделия изготовлены из пластика, который не может разлагаться, а от пластмассы каждый год погибает миллион морских птиц, съедающих крошки компонента.

Экологи рассказали, что сейчас популярна тенденция употребления лягушек. США и Япония самые крупные импортеры таких животных. Некоторые животные инфицированы хитридиевым грибом, который не несет опасности для людей, но имеет способность к мутациям и его новые штаммы вероятно окажутся смертельными.

Не менее опасным бывает и туалет кошек. Часто там как абсорбент используют глину, которую получают открытым способом, что негативно влияет на природу.

Разведение рыб на фермах тоже ведет к беде. Идет трансформация грунта и прибережных районов, формируется много помета из-за излишнего прикармливания рыбы. Используют и химические компоненты, опасные для экологии.

Экологи сообщают, что с каждым годом возрастает и число пищевых отходов на 1,3 млрд тонн. Не стоит забывать, что во время производства продуктов питания вырабатывается много парниковых газов.

Источник: monavista.ru



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