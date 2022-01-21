Эксперт: Органы власти научились работать в соцсетях по принципу «единого окна»

«Отечественные соцсети давно уже помогают сделать комфортным общение чиновников и граждан. Неслучайно сети включены в государственный перечень социально значимых ресурсов и доступ к ним стал бесплатным», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее стало известно о том, что совокупная аудитория страниц, созданных в соцсетях органами власти и организациями разного уровня, достигла 55 млн подписчиков.

«Значение социальных сетей в жизни людей продолжает расти. Например, отечественные соцсети становятся важным инструментом для решения социальных проблем граждан. Это всевозможные обращения к органам власти, к чиновникам, получение электронных услуг и важной актуальной официальной информации. Предпринимателям такая информация помогает вести собственный бизнес», – говорит замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Уже сейчас «Вконтакте» и «Одноклассники» содержат десятки тысяч страниц госорганов, напомнил эксперт. «Постепенно число таких страниц увеличивается, потому что это попросту удобно, это укрепляет настоящую связь между обществом и государственными институтами. В свою очередь, и сами чиновники, управленцы любого уровня учатся большей открытости. Ведение страниц в соцсетях помогает им повысить качество взаимодействия с гражданами», – говорит Данюк.

«Пользователям больше не нужно искать по всему интернету сайт муниципалитета или конкретной службы, – тем более в Сети много фейковых сайтов, замаскированных под страницы госорганов. «Через единое окно в соцсети намного удобнее находить официальные аккаунты всевозможных служб. Таким аккаунтам администраторы соцсетей присваивают специальные официальные метки», – напоминает эксперт.

«Востребованность социальных сетей с каждым годом будет только повышаться. Уже сейчас месячная аудитория «Вконтакте» – более 70 млн пользователей Рунета, и чуть ли не 50 млн из них – это активные юзеры. Неслучайно, именно в этой сети пользователи чаще всего создают публичные посты и чаще делают соответствующие запросы чиновникам», – добавил он.

Страницы федеральных ведомств в соцсетях открыты уже очень много лет и пользуются популярностью. «Скажем, сводки о коронавирусе от Минздрава ждут каждое утро по всей России. Их распространяют через самые разные инструменты коммуникации, в том числе соцсети и мессенджеры», – отметил собеседник.

В прошлом году РФ вошла в десятку рейтинга по качеству и доступности интернета, составленного кредитным рейтинговым агентством НКР. «Во многом это произошло за счет впечатляющих действий электронного правительства, то есть когда общество активно пользуется государственными интернет-услугами и освобождается от сложной бюрократической машины – это здорово», – напомнил замдиректора Института. РФ пока не стала лидером цифровизации, добавил он, – зато в одном из соответствующих рейтингов она опередила по этому показателю Китай и Швейцарию, получив лестные оценки за темпы развития «госуслуг» в режиме онлайн.

Этого не удалось бы достичь без усилий правительства и президента, – они планомерно развивают проект, который условно называется «электронным правительством», подчеркивает эксперт. «Электронное правительство умеет работать со своими гражданами в удобном для них формате, в частности, – с дружелюбным интерфейсом», – добавил Данюк.

Как рассказал ТАСС в пятницу заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, государственные органы нашей страны и организации разного уровня разместили в социальных сетях уже десятки тысяч страниц, их совокупная аудитория оценивается в 55 млн подписчиков. «Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» – почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. – в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше», – сказал Цепелев.

В пресс-службе организации уточнили, что речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных властей, министерств и бюджетных учреждений – больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и так далее. Благодаря подобным пабликам, гражданам проще получать социально важную информацию. Обучение администраторов этих страниц проводят специалистыи «Диалога» по поручению Минцифры. «Среди рекомендаций, которые даются «Диалогом»: паблик органа власти должен вестись живым и не бюрократическим языком, в нем должен быть качественный новостной и визуальный контент, в том числе короткие видеоролики», – уточнили в организации.

Кроме того, в прошлом году в 10 пилотных регионах появились чат-боты местных администраций. В таких регионах, как Калужская, Омская области, Пермский край, Ямал, чат-боты набрали наибольшее количество подписчиков: «Используя чат-бот, житель может задать вопрос через мессенджеры Telegram, Viber, сообщения «ВКонтакте» и получить официальный ответ от правительства региона в режиме личной переписки в том же мессенджере», – отметил Цепелев. Ранее в «Диалоге» пообещали, что в 2022 году подобные чат-боты будут запущены во всех регионах.

В прошлом году наша страна вошла в первую десятку рейтинга Национальные Кредитные Рейтинги (НКР). По мнению аналитиков, это произошло, во многом, благодаря тому, что РФ ранее добилась высокого показателя и в Индексе развития электронного правительства (EGDI) ООН. Индекс измеряет, насколько популярны в стране государственные интернет-услуги и при этом косвенно указывает, насколько высок достигнутый в стране уровень цифровизации.

В другом рейтинге – Индексе оценки готовности граждан к цифровизации, – РФ занимает 27 место, опережая Швейцарию и Австралию. Как писали РИА Новости, в Индексе измеряется доступ к Сети (к широкополосному и мобильному интернету), количество пользователей и уровень компьютеризации населения. Первое место занимает Япония, второе – Эстония. Китай оказался на 28-м месте, сразу после России. Индекс, который, кстати, также разработал «Диалог», рассчитывался для 51 страны, принадлежащей хотя бы одной из следующих организаций: ОЭСР, СНГ, БРИКС.

Российские соцсети включены в проект по обеспечению бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам. С инициативой обеспечить россиянам такой доступ два года назад выступил президент Владимир Путин – в своем послании к Федеральному собранию. В июле прошлого года был принят соответствующий закон. Напомним: чтобы претендовать на статус социально-значимого сайта ресурс должен иметь посещаемость более 5 млн человек в сутки. Кроме того, на ресурсе должно быть размещено не менее 5 тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных СМИ и обязательных общедоступных телеканалов.