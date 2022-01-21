Жена экс-судьи ВС Чечни опровергла насилие со стороны полиции

Зарема Мусаева, жена экс-главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую якобы «похитили» в Нижнем Новгороде полицейские из Чечни, сообщила, что насилия к ней не применяли.

Соответствующее видео опубликовал уполномоченный по правам человека в Чечене Мансур Солтаев. Мусаева, отвечая на его вопросы, сообщила, что полицейские купили ей лекарства от диабета: «Полицейские купили лекарства. Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяли», – передает ТАСС.

Солтаев подтвердил, что Мусаева – свидетель по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества. Ей «направлялись повестки по месту проживания», которые Мусаевой «были игнорированы». Как сообщил омбудсмен, «только по факту отсутствия какой-либо реакции со стороны Мусаевой следователем было вынесено постановление о ее приводе в качестве свидетеля», для чего полицейские выехали в Нижегородскую область.

Видео доступно в Instragram ЧГТРК «Грозный».

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли ее на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».