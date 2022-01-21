 

Жена экс-судьи ВС Чечни опровергла насилие со стороны полиции

21.01.2022, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарема Мусаева, жена экс-главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую якобы «похитили» в Нижнем Новгороде полицейские из Чечни, сообщила, что насилия к ней не применяли.

Соответствующее видео опубликовал уполномоченный по правам человека в Чечене Мансур Солтаев. Мусаева, отвечая на его вопросы, сообщила, что полицейские купили ей лекарства от диабета: «Полицейские купили лекарства. Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяли», – передает ТАСС.

Солтаев подтвердил, что Мусаева – свидетель по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества. Ей «направлялись повестки по месту проживания», которые Мусаевой «были игнорированы». Как сообщил омбудсмен, «только по факту отсутствия какой-либо реакции со стороны Мусаевой следователем было вынесено постановление о ее приводе в качестве свидетеля», для чего полицейские выехали в Нижегородскую область.

Видео доступно в Instragram ЧГТРК «Грозный».

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли ее на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Ученые узнали, как мировой океан пережил потепление 56 миллионов лет назад

25.06 / Канадская экспертиза подтверждает полную ответственность властей Ирана за уничтожение рейса МАУ – МИД Украины

19.10 / В РФ предложили ввести налоговый вычет за занятия спортом

25.03 / “Укрпошта” закупит почти 1,9 тыс. автомобилей за 1,3 млрд грн для передвижных отделений

17.05 / В Забайкалье стартовал эксперимент по цифровизации лесной отрасли

10.06 / Зависимость от гаджетов: новая форма, старое содержание

25.11 / Менеджмент “Укроборонпрома” второй раз проверяют на детекторе лжи

14.07 / В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске

28.04 / США обещали «не уклоняться» от попыток «заставлять Россию платить»

09.09 / В почтовом сервисе Gmail появилась поддержка звонков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика