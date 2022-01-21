 

Да зачем тебе это нужно? – Личное мнение

21.01.2022, 22:27, Разное
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Стало известно, что исполнительница Дайнеко подала в суд на бывшего мужа, чтобы определить место проживание их общего ребёнка и сумму алиментов.

Ребята развелись уже давно, но осенью бывший муж стал снова отцом — от другой женщины.


Фото: Соцсети

Викторию такой расклад не устроил, и она решила добиваться справедливости по закону.

С одной стороны, это правильно. Жена может быть бывшей, но новый ребёнок — не замена старому.

С другой, вот конкретно Дайнеке оно это надо? Деньги есть — не платит, как она считает, нормально муж? Да и фиг бы с ним.

Не понимаю в данном случае смысла тащить прошлое в будущее. Женился мужик, новую семью завёл? Так тебе же и лучше — не лезет к вам!

Поймите правильно — я двумя руками за справедливость. Когда баба бьётся рыбкой о лёд, а мужик не платит — это одно. Но когда деньги есть, бывший муж — обуза, как правило. Ну заплатит он — легче станет? А потом в полном праве скажет, нет, дорогая, обеспечь мне встречи три раза в неделю, когда мне удобно!

И не пошлёшь ведь лесом, правда?

Если бы вы оказались в такой ситуации, как Дайнеко, что бы выбрали: требовать алименты или спокойно выдохнули — не мешает мужик и здорово?

Источник: Лена Миро



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