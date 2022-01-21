Мнение: Прощание китайцев со славянками
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В Сети, оказывается, с 2012 года лежит этот китайский “рекламный” ролик, посвященный Чемпионату Европы по футболу того года, проходивший на Украине. Странно, что я не видел его раньше! Действие – анимационный футбольный матч – происходит почему-то на стадионе в Донецке, за кадром китайский хор поет по-китайски “Прощание славянки”, сначала играют футболисты, потом матч переходит в войну: взрывы, смерть, атаки, тучи бомбардировщиков высыпают бомбы, работают Грады… Небо затянуто дымом пожарищ, осыпаются часы с Биг Бена. Снова атаки, а вот уже и до ядерного гриба дошло.
В общем, “о спорт, ты – мир”. Говорят, что сейчас этот ролик “про Донецк”, где залихватски поют про прощание славянки – сейчас особенно актуально смотрится.
Поизучал тему – все еще круче. В 2014 году (когда текст стал первый раз особенно актуальным) – додумались перевести текст “песни”. Так вот оказалось, что вместо Прощания Славянки китайцы пели нечто совсем уж несусветное:
“Горят глаза и горячая кровь приливает к голове
В массе своей все стремятся вперёд, не боясь и десятка тысяч соперников
Земля содрогается, и страны, и строй быстро меняются
Владей собой, имя написано у тебя на спине
Нас не забить, мы должны преодолеть себя — это и есть большое сражение
Захваты и перехваты мяча — это вчерашний день
Всегда будут те, кто сумеет продолжить наступление
В полузащите, несмотря ни на что, нельзя сдаваться
В первом тайме тяжело ранен нападающий (вариант: “нападающим” здесь назван “летающий генерал”, “молниеносный” — почётный титул со времён династии Хань)
Как палач против врага слишком доброго
Тренер на своём месте как человек уподоблен стали
В раздевалке вся команда из слабой становится могучей
И вот пришло решающее время
Пот все льётся Всем сердцем повергнем соперника
Вновь открывая новую эпоху (вариант: “вновь открывая эпоху” также имеет смысл “заново сотворяя мир” или “совершая наебывалое”),
на кого полагаться — только на боевых товарищей
Горят глаза и горячая кровь приливает к голове
В массе своей все стремятся вперёд, не боясь и десятка тысяч соперников
Земля содрогается, и страны, и строй быстро меняются
Владей собой, имя написано у тебя на спине
Нас не забить, мы должны преодолеть себя — это и есть большое сражение
Во втором тайме пробивная машина и люди полны решимости
10 выстрелов танка подобны возмездию
Реактивный двигатель ведет обзор и справа, и слева
Вновь наносятся внезапные удары, речь ведут о боевых порядках и сохраняют силы
И вот пришло решающее время
Пот всё льётся Всем сердцем повергнем соперника
Вновь открывая новую эпоху, на кого полагаться — только на боевых товарищей
Горят глаза и горячая кровь приливает к голове
В массе своей все стремятся вперёд, не боясь и десятка тысяч соперников
Земля содрогается и разламывается под моими ногами
Владей собой, имя написано уже пред тобой
Нас не забить, мы должны преодолеть себя — это и есть большое сражение!
Ого…
Источник: Размышления вольного социолога
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