Мнение: Прощание китайцев со славянками

В Сети, оказывается, с 2012 года лежит этот китайский “рекламный” ролик, посвященный Чемпионату Европы по футболу того года, проходивший на Украине. Странно, что я не видел его раньше! Действие – анимационный футбольный матч – происходит почему-то на стадионе в Донецке, за кадром китайский хор поет по-китайски “Прощание славянки”, сначала играют футболисты, потом матч переходит в войну: взрывы, смерть, атаки, тучи бомбардировщиков высыпают бомбы, работают Грады… Небо затянуто дымом пожарищ, осыпаются часы с Биг Бена. Снова атаки, а вот уже и до ядерного гриба дошло.

В общем, “о спорт, ты – мир”. Говорят, что сейчас этот ролик “про Донецк”, где залихватски поют про прощание славянки – сейчас особенно актуально смотрится.

Поизучал тему – все еще круче. В 2014 году (когда текст стал первый раз особенно актуальным) – додумались перевести текст “песни”. Так вот оказалось, что вместо Прощания Славянки китайцы пели нечто совсем уж несусветное:

“Горят глаза и горячая кровь приливает к голове

В массе своей все стремятся вперёд, не боясь и десятка тысяч соперников

Земля содрогается, и страны, и строй быстро меняются

Владей собой, имя написано у тебя на спине

Нас не забить, мы должны преодолеть себя — это и есть большое сражение

Захваты и перехваты мяча — это вчерашний день

Всегда будут те, кто сумеет продолжить наступление

В полузащите, несмотря ни на что, нельзя сдаваться

В первом тайме тяжело ранен нападающий (вариант: “нападающим” здесь назван “летающий генерал”, “молниеносный” — почётный титул со времён династии Хань)

Как палач против врага слишком доброго

Тренер на своём месте как человек уподоблен стали

В раздевалке вся команда из слабой становится могучей

И вот пришло решающее время

Пот все льётся Всем сердцем повергнем соперника

Вновь открывая новую эпоху (вариант: “вновь открывая эпоху” также имеет смысл “заново сотворяя мир” или “совершая наебывалое”),

на кого полагаться — только на боевых товарищей

Горят глаза и горячая кровь приливает к голове

В массе своей все стремятся вперёд, не боясь и десятка тысяч соперников

Земля содрогается, и страны, и строй быстро меняются

Владей собой, имя написано у тебя на спине

Нас не забить, мы должны преодолеть себя — это и есть большое сражение

Во втором тайме пробивная машина и люди полны решимости

10 выстрелов танка подобны возмездию

Реактивный двигатель ведет обзор и справа, и слева

Вновь наносятся внезапные удары, речь ведут о боевых порядках и сохраняют силы

И вот пришло решающее время

Пот всё льётся Всем сердцем повергнем соперника

Вновь открывая новую эпоху, на кого полагаться — только на боевых товарищей

Горят глаза и горячая кровь приливает к голове

В массе своей все стремятся вперёд, не боясь и десятка тысяч соперников

Земля содрогается и разламывается под моими ногами

Владей собой, имя написано уже пред тобой

Нас не забить, мы должны преодолеть себя — это и есть большое сражение!

Ого…