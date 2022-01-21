Псалом покати

Олимпийцам пришла пора просить помощи у Господа: как устроены спортивные молебны перед крупными соревнованиями.

Перед отправкой спортсменов в Пекин осталось провести 25 января самое главное мероприятие, о чем и объявил глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков: «И встреча с президентом, и традиционный молебен пройдут в онлайн-формате». Государственная, религиозная и спортивная скрепа в одном флаконе, все как обычно, из нового — только онлайн-формат по соображениям охраны здоровья всех участников действа: очередная ковидная волна дошла и до России, рисковать лишний раз никто не хочет.

Олимпийская сборная РФ на молебне в Сочи. 2014 год. Фото: РИА Новости

Та же хоккейная команда собралась на сбор без главного тренера — Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус, по той же причине отсутствуют еще несколько кандидатов, так что моление о здравии никому не помешает. Полгода назад избежать инцидентов и на последнем этапе подготовки, и непосредственно на токийской Олимпиаде позволило жесткое соблюдение антиковидного протокола, но тогда мир еще не столкнулся с омикроном.

В последние две недели перед Олимпиадой ситуация вряд ли улучшится. Пекин обещает беспрецедентные меры, но гарантий никаких нет, а медали брать надо. Число уже названо — ровно 30, не меньше, что по прогнозу позволит войти в первую тройку общекомандного зачета, пусть он и неофициальный. Так что задачи понятны — и здоровье сохранить, и от главных конкурентов не отстать, а кого-то по возможности и опередить. Поддержав тем самым национальный престиж выполнением госзаказа в особо сложных обстоятельствах. Ну как тут без молебна и напутствия свыше?

Не сейчас придумано, не надо грешить на новое столетие.

Первый молебен об успешном выступлении сборной РФ на Олимпиаде состоялся еще перед Атлантой-1996.

Дело было в храме на Поклонной горе, РФ глядела на невиданное доселе действо во все глаза, эффект был неясен, но перед Нагано-1998 и Сиднеем-2000 опыт повторили, а дальше, по мере укрепления скреп и возрастания духовности, поставили дело на поток.

На исходе нулевых аккурат перед зимней Олимпиадой после получения напутствия от президента Медведева «Россия, вперед!» и молебна в Успенском соборе Кремля сборная РФ отправилась в Ванкувер. Где по итогам выступления впервые оказалась за пределами первой десятки, а хоккеисты и вовсе покинули Игры с позором после оплеухи от хозяев с неприличным счетом 3:7. Это, однако, не помешало президенту Федерации хоккея РФ знаменитому вратарю Владиславу Третьяку отдать должное духоподъемному ритуалу: «Это сильно подействовало на души наших ребят, помогло им собраться… Думаю, без молебна у нас могло бы не оказаться и тех 15 медалей, которые мы выиграли».

Перед домашней Олимпиадой в Сочи сборная РФ на молебен не собиралась, но командный зачет выиграла — правдами и неправдами, как позже оказалось. Отбирать медали за обман и нечестную игру у нее стали уже после, а налагаемые за допинг санкции только усилили потребность духовно и физически противостоять невзгодам и новым вызовам. Благодарственный молебен, совершенный патриархом Кириллом на исходе февраля 2018 года в честь олимпийского хоккейного триумфа, и обращенная к хоккеистам речь должны войти в анналы: «Эта победа — больше, чем спортивная победа. Она действительно поддержала дух нашего народа. Сердечно вас благодарю за все, что вы сделали, за этот подвиг». Напомню, что золото «атлетами из России» было добыто чудом в эпической финальной битве со скромнейшей сборной Германии.

Споры о правомерности мероприятия, которое все больше напоминает шоу, в светском и к тому же многоконфессиональном государстве давно утихли: раз надо, так надо.

Если кому-то помогает — уже хорошо, участие — дело добровольное. Конечно, по канону «молебен в православном богослужении — краткое частное богослужение просительного или благодарственного характера», а вера вообще — дело очень личное и даже интимное. Но если речь идет о событиях государственной важности, то тут, конечно, другой коленкор.

«Молебен иногда называют молитвой о малом, потому что молебен обычно — прошение или благодарение о чем-то конкретном». Ну, с медальной конкретностью в данном случае все понятно. Правда, прошедшим летом перед Олимпиадой в Токио из уст председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана прозвучало и следующее: «Да послужат соревнования сии к созиданию мира во всем мире и прекращению междуусобной брани!»

А нынче призыв к миру особенно актуален — уж слишком наши «ястребы» разбушлатились, не ровен час с молебном соберутся людей отправлять на войну. Не дай бог.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

—