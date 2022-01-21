 

Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери

21.01.2022, 22:04, Разное
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Индийская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас стали родителями после трех лет брака! Об этом супруги сообщили в своих Instagram несколько минут назад.

Переполненные радостью, мы подтверждаем, что у нас появился ребенок от суррогатной матери. Мы просим соблюдать вас наше личное пространство в это особое для нас время, чтобы мы могли фокусироваться на нашей семье. Спасибо вам большое, – гласит текст заявления.

Ни пол, ни имя новорожденного родители не сообщили.

Напомним, 39-летняя Приянка Чопра и 29-летний Ник Джонас познакомились в начале 2018 года и уже через два месяца отношений, в июле, решили сыграть свадьбу. Пару не смутили ни разные бэкграунды, ни 10-летняя разница в возрасте. Приянка и Ник поженились в первые выходные декабря. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, потом в Дели и Мумбаи. 

В 2019 году, выступая на Международном женском саммите в Линкольн-центре в Нью-Йорке, Приянка рассказала, чем именно ее так привлек Ник. По воспоминаниям Приянки, во время одного из их первых свиданий ей неожиданно позвонили, после чего она должна была уехать прямо посреди встречи. 

Я знаю, ты бы не достигла таких высот без тяжелой работы, поэтому уезжай на встречу и возвращайся, – ответил ей тогда Джонас. 

По словам Приянки, ни один мужчина прежде не говорил ей таких слов.

Я не могла подумать, что он такой. Возможно, это моя вина – я судила о книге по обложке. Ник очень умный, и он все мне объясняет. Я дикий ребенок, делаю что хочу и когда хочу, а он меня так поддерживает во всем…

Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса



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