“Всегда готовы в случае чего”. Форвард “Шахтера” Мораес сообщил, что бразильские футболисты напуганы новостями о ситуации в Украине

Мораес принял гражданство Украины в 2019 году.

Он рассказал LANCE, что “всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий”. Поэтому, по его словам, бразильцы “всегда готовы в случае чего”.

Мораес выступает в Украине с 2011 года, до “Шахтера” он играл в составе киевского “Динамо”, а первым его украинским клубом был донецкий “Металлург” (расформированный в 2015 году).

Футболист вспомнил события в 2014 году, начало боевых действий на Донбассе.

По словам Мораеса, он “пережил много напряженных моментов в 2014 году” – “видел, как все начиналось, и не хочу, чтобы эта ситуация повторилась”.

Форвард “Шахтера” отметил, что “никто не заслуживает войны”.

Контекст:

Мораес в “Шахтере” с 2018 года. Гражданство Украины он получил в марте 2019 года, в этом же месяце он дебютировал за национальную сборную Украины.

В апреле прошлого года Мораес получил тяжелую травму, из-за чего пропустил Евро 2020.

Из-за разрыва крестообразной связки колена Мораес пропустил более семи месяцев. В сезоне 2021/2022 форвард сыграл в одном матче и забил гол.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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