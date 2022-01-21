Кузин: Я бы рекомендовал всем родителям стимулировать своих 14–18-летних детей максимально быстро привиться

Кузин убежден: дети именно этой возрастной категории больше всего нуждаются в защите от коронавируса.

“Они наиболее социально активны. Часть из них уже являются студентами. Учитывая, что “Омикрон” распространяется довольно быстро и в частности в этой возрастной группе, я бы рекомендовал всем родителям стимулировать своих 14–18-летних детей максимально быстро привиться”, – сказал он.

Главный санврач добавил, что обязательную вакцинацию в этой возрастной группе в Минздраве пока не рассматривают, пока она только рекомендована.

Что касается вакцинации детей 5–12 лет, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, рассказал Кузин. Он убежден, что вакцинация этой группы детей будет разрешена, но преимущественно при наличии показаний.

По словам Кузина, дети 12–14 лет “могут представлять определенные эпидемические интересы, потому что уже начинают социализироваться”. Но поскольку в мире зарегистрировано мало вспышек коронавируса в этой возрастной группе, вакцинация здесь тоже остается рекомендованной, сказал главный санврач.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.

С начала вакцинальной кампании в Украине привит 15 109 351 человек. Из них получили две дозы 14 410 730 человек, получил дополнительную дозу 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. В общей сложности сделано 29 699 380 прививок.

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