 

Известный певец Потап рассказал о разводе с Ириной Горовой

21.01.2022, 21:51, Разное
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Известный продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко, более известный как Потап, впервые за несколько лет рассказал, что развод с Ириной Горовой был серьёзнейшим испытанием как для него и бывшей супруги, так и для Насти Каменских. Всё же он предпочёл послушать своё сердце.
Потап поделился воспоминаниями, что ему очень не хотелось обижать мать своего ребёнка Ирину Горовую, ведь она не виновата в его симпатии к Насте Каменских. Всё же певец решил честно признаться жене в своих изменах с коллегой по шоу-бизнесу, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию. Разводиться было очень морально больно и тяжело. «Тогда сердце разбивалось», – вспоминает Потап. Супруги вместе прожили в браке четырнадцать лет. В 2008 году у них родился сын Андрей.

Певец признался, что очень счастлив, что прислушался несколько лет назад к своему сердцу и чувствам. В 2019 году Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу.

Интересно, что Потап и его бывшая супруга Ирина Горовая поддерживают дружеские отношения, воспитывают сына Андрея и даже организовали совместный бизнес – продюсерский центр MOZGI, в котором работают в настоящее время.



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