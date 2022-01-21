Художник Никас Сафронов рассказал о негативных моментах соседства с Федором Бондарчуком

Никас Сафронов однажды пострадал от соседства с режиссером Федором Бондарчуком. Художнику пришлось жить в мастерской.

Художнику Никасу Сафронову посчастливилось стать владельцем элитной квартиры в центре Москвы. В этом доме также проживают балерина Илзе Лиепа с братом Андрисом и Паулина Андреева с Федором Бондарчуком. Недавно Сафронов поделился подробностями такого звездного соседства.

Художник утверждает, что ему повезло иметь таких приятных и милых соседей, с ними никогда нет проблем. Некоторые неприятности возникли только во время двухлетнего ремонта квартиры Федорчука и Андреевой. Сафронов вспоминает, что он постоянно страдал от строительного шума, так как квартира режиссера была этажом ниже. Художнику даже пришлось на некоторое время переселиться в мастерскую. При этом человек искусства не корил соседей из-за неудобств, так как сам пережил 10-летний ремонт.

Уже в новой квартире у Бондарчука и Андреевой появился сын. Никас Сафронов рассказал, что он никогда не слышит криков, и вообще, маленький Иван очень спокойный и тихий. Художник поначалу опасался соседства с режиссером, но сейчас ему очень комфортно и он надеется после окончания панемии чаще общаться с Бондарчуком и ходить в гости.

Источник: sobesednik.ru