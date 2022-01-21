 

Хорватский эпидемиолог утверждает, что самоизоляция во время пандемии COVID-2019 не имеет смысла

21.01.2022, 21:51, Разное
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В ноябре прошлого года впервые был идентифицирован новый штамм коронавируса «омикрон». Его главная отличительная черта от предыдущих видов COVID-2019 – очень высокая скорость распространения и короткий инкубационный период – от двух до пяти дней.
После новогодних и рождественских праздников многие страны мира столкнулись с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Согласно статистике, доминирует новый штамм «омикрон». Эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанского округа Хорватии Добрица Рончевич утверждает, что самоизоляция во время пандемии уже потеряла смысл, поскольку новый штамм коронавируса распространяется довольно быстро и обладает высокой степенью заразности, к тому же, режим самоизоляции соблюдается крайне редко. Эксперт считает, что наиболее действенной профилактической мерой являлось бы массовое, доступное и своевременное тестирование людей на коронавирус.

По мнению эксперта, перенесенный ранее коронавирус или вакцинация дают организму в случае повторного заболевания защиту от его тяжёлой формы или летального исхода. Иммунитет сохраняется на протяжении нескольких месяцев, затем постепенно начинает ослабевать. К тому же, врач не считает хорошей идеей отмену COVID-сертификатов.

Источник: ria.ru



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