Мнения: Мира с Западом у нас нет и не будет

Огромное количество людей в РФ – да и не только в России, впрочем, – не в состоянии понять простейший факт, и не парадокс даже, а элементарный политический и психологический факт.

Огромное количество людей в РФ – да и не только в России, впрочем, – не в состоянии понять простейший факт, и не парадокс даже, а элементарный политический и психологический факт.

Если некоторые люди обладают более высоким – по сравнению с вами – уровнем технологий, доходов, комфорта, умения что-нибудь изготовить, чем-нибудь вас впечатлить, если самого вещества цивилизации в разном смысле у них побольше, чем у вас, – это не значит, что они желают вам добра.

Скорее всего, ровно наоборот.

Казалось бы, это же дважды два, Волга впадает, лошади кушают. Но нет, люди не хотят в это верить. Они неспособны разъять в уме – достижения человека (или сообщества, нации, государства, союза стран) и его (их) нравственные свойства, цели и мотивы.

И, кстати, работает это правило вовсе не только так, что если где-то в Европе все так красиво-богато-сыто-счастливо, то нам любой ценой надо с ней дружить, ибо она и нас сделает точно такими же.

Нет, это работает не только в сторону либеральной идиотии, но и в сторону советской глупости, когда имярек, напротив, уже поняв, что никто ему добра и счастья не желает – начинает считать, что раз на той стороне намерения не очень хорошие, то, значит, и достижений там никаких нет, и технологии липовые, и комфорт придуманный, все обман, одни страдания трудящихся при капитализме.

Иными словами, людям хочется думать, что либо таинственные чужаки, прилетевшие на самолетах, подарят им почти такой же самолет из навоза и палок, и они полетят на нем далеко-далеко, либо же, если самолет не подарят, а то и подарят, но он, естественно, никуда не полетит, – значит, и у самих чужаков никаких самолетов нет, все гипноз и мираж.

Потому что сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.

А если он красив, умен, богат, умеет жить – и мы видим это, и мы это признаем, – значит, это наш друг. Иначе мыслить трудно и неприятно.

Хотя, казалось бы, еще в старой великой комедии, которую все смотрели, были показаны идеальные инопланетяне, гуляющие по своим райским садам, – прекрасные, могущественные, и в то же время гнусные и холодные существа, вызывающие у русского человека гневное отторжение.

На речке, на речке, на том бережочке.

У них почти все хорошо, у нас почти все так себе, но мира с западным миром у нас нет, не будет и не надо.

Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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